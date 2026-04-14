牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」は、きょう14日午前10時より『ごろごろ煮込みチキンカレー』（税込890円／単品770円）を販売開始した。【写真】大きいチキンがたっぷり入った『ごろごろ煮込みチキンカレー』根強いファンも多い同店の“ごろチキ”と、社員イチオシの「オリジナルカレー」を合わせた『ごろごろ煮込みチキンカレー』が今年も復活。鉄板でジューシーに焼き上げたごろっごろっのチキンが、クセになる辛さ