バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では『仮面ライダーゴースト』から『CSMゴーストドライバー』（2万8600円／送料・手数料別）の予約受付を4月14日午後4時に開始する。【写真】『CSMゴーストドライバー』の収録内容『仮面ライダーゴースト』放送10周年を記念して、変身ベルト「ゴーストドライバー」を大人のための変身ベルトブランド「COMPLETE SELECTION MODIFICATION（略称：CSM）」シリーズで初