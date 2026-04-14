お笑いコンビ・千鳥の大悟（46）が、13日深夜放送の日本テレビ系バラエティー『大悟の芸人領収書』（毎週月曜後11：59）に出演。現代のテレビ業界のギャラ事情に言及した。【動画】千鳥・大悟が父の顔に…綾瀬はるかと“初”共演で夫婦役この日は、今年4月に拠点を大阪から東京に移したばかりのダブルヒガシとカベポスター、昨春に上京したからし蓮根の3組をゲストに迎え「芸人状況物語2026」と題して番組を展開。知名度ア