田口トモロヲ監督の最新映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』（公開中）が、大阪・アメリカ村などで異色のコラボを展開し、話題となっている。【画像】映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』本物ポスタービジュアル同作は1978年を舞台に、その後の日本ロック・シーンに大きな影響を与えた若者たちを描くストーリー。メジャーしかなかった時代に、インディーズのスタイルを生み出し、自主レーベル立