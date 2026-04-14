「ファーム・西地区、阪神−ソフトバンク」（１４日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎）「左手首の関節炎」でリハビリ中の阪神ドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が「５番・左翼」でスタメン出場。３月２５日・オリックス戦（京セラ）以来の実戦出場となる。立石は１月の新人合同自主トレで「右脚の肉離れ」を発症。慎重に回復に努め、３月２５日にリハビリ組の枠組みから外れたが、同日のファーム・オリックス戦