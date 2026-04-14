タレントのキャシー中島が13日に自身のアメブロを更新。1年に1度の恒例行事となっている人間ドックを受けたことを報告し、現在の健康状態について明かした。【映像】キャシー中島、29歳で亡くなった娘の誕生日をお祝い「今日は人間ドックでメンテナンス」というタイトルでブログを更新したキャシーは、「今日は1年に1回の人間ドックの日。何事も早期発見が大切」と、日頃からの健康意識の重要性を強調。検査を終え、詳細な結果