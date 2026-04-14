お笑いコンビ、ラブレターズの溜口佑太朗（41）が14日、自身のXを更新。“先輩”としてナイツ土屋伸之（47）を祝福した。溜口は土屋、相方の塚本直毅と日大芸術学部の「新入生歓迎式」と書かれた看板の前で記念撮影。先日ラジオ出演で日芸に合格したことを明かした土屋を「土屋さん日芸入学おめでとうございます」と祝福した。同コンビは日芸が母校で、活躍した日芸出身者に贈られる「日芸賞」を受賞したばかり。溜口は「お忙しい