コメディアン・加藤茶さんの妻である加藤綾菜さんは4月13日、自身のInstagramを更新。38歳の誕生日を報告し、茶さんとのツーショットなどを公開しました。【写真】若々しい加藤綾菜＆加藤茶「まだまだ、お肌もピカピカ」綾菜さんは「誕生日でした！ついに...３８歳!!カトちゃんと出会い１７年」とつづり、14枚の写真を投稿。1枚目は、巨大な帽子をかぶった自身と、ウクレレを持った茶さんとのツーショットです。綾菜さんはバースデ