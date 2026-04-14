元フジテレビアナウンサーの久慈暁子さんは4月13日、自身のInstagramを更新。第1子を出産したことを報告しました。【写真】久慈暁子、第1子出産を報告母子ともに健康久慈さんは「柔らかな春の日差しに包まれた日。無事出産いたしました。母子ともに健康です」と報告。続けて「無事に生まれてきてくれたこと支えてくださった皆様温かい励ましをくださった皆様に心より感謝申し上げます」と感謝の気持ちをつづり、2枚の写真を