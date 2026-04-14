声優の森川智之が、4月13日（月）に自身のInstagramを更新。俳優の上戸彩と撮影した2ショットを披露しファンから「上戸彩さんと森川智之さんとツーショット最高です！」「ニクジュディで行ったってこと!?」など反響が集まった。【写真】東京ディズニーシーを満喫する上戸彩＆森川智之の2ショット■『ズートピア』の名コンビ2人は、ディズニー映画『ズートピア』の日本版声優に参加しており、頑張り屋なウサギのジュディを上戸