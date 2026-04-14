福岡南署は14日、福岡市南区高宮1丁目付近の路上で13日午後5時ごろ、男が下半身を露出してうろつく姿を女性が目撃する事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は身長170くらいのやせ形。金髪で灰色スエット、ジーパン着用。