左足ハムストリングの負傷で離脱していたレアル・ソシエダの久保建英は、現地４月11日に行なわれたラ・リーガ第31節のアラベス戦（３−３）でベンチ入りし、途中出場で復帰。オーリ・オスカールソンのヘッド弾をアシストするなど、さっそく活躍を見せた。スペインの大手紙『Mundo Deportivo』で、ホルヘ・セラーノ記者は「レアル・ソシエダは、シーズンで最も重要な時期に、チームで最も違いを生み出せる選手の一人を回復させ