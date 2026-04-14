◇MLB ドジャース - メッツ(日本時間14日、 ドジャー・スタジアム)ドジャースのアンディ・パヘス選手がメッツ戦に「6番・センター」でスタメン出場。3回に3ランホームランを放ち、チームを牽引しています。3回、パヘス選手は2アウト1塁3塁のチャンスで打席に入ると、甘く入った3球目カーブを振り抜き、打球はレフトスタンドへ。大谷翔平選手に並ぶ、今季5号の3ランホームランをたたき込みました。今季好調をみせているパヘス選手は