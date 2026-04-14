米女子プロバスケットボールのＷＮＢＡが１３、ドラフト会議を行い、バルキリーズが日本代表の田中こころ（２０）＝ＥＮＥＯＳ＝を３巡目（全体３８位）で指名した。日本人のドラフト指名は、初めてＷＮＢＡプレーヤーとしてコートに立った荻原美樹子以来２人目の快挙となった。大阪府出身。愛知・桜花学園高を卒業し、現在はＷリーグのＥＮＥＯＳに在籍している。身長１７３センチのポイントガードで、司令塔としての広い視野