新潟市の春の風物詩『萬代橋チューリップフェスティバル』が今年も始まり、風情ある萬代橋と愛らしいチューリップのコラボレーションを楽しむことができます。 初代萬代橋ができて100周年の1986年に始まった『萬代橋チューリップフェスティバル』。今年で41回目です。 4月14日のオープニングセレモニーでは、青空の下、園児たちが歌を披露しました。 新潟市で園児たちなどが育てた2万4000