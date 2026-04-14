「ドジャース−メッツ」（１３日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は四回の第３打席で一ゴロに倒れた。好機で一本が出なかった。１死からロハスが右翼へエンタイトル二塁打でチャンスメーク。初球のスライダーを空振り。２球目の内角スライダーを引っ張り込み、打球は一、二塁間に飛んだが、ビエントスが膝をつきながらバックハンドでキャッチ。その後、ベースカバーの投手にトスし一ゴロに倒れた。その間に走者は三