お笑いコンビ「家族チャーハン」の大石（33）と江頭（35）が14日、それぞれ自身のXを更新。4月19日のライブをもってコンビの解散を発表した。体調不良のため、2月から休養していた大石は「長い間、体調不良による休養で多大なるご迷惑とご心配をおかけしてしまい、大変申し訳ございません。応援してくださっていた方々、僕らのライブを楽しみにしてくださっていた方々、そして休養によりご迷惑をおかけしてしまった芸人の皆様