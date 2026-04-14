アニメ『ONE PIECE』のオープニングテーマ曲として知られる東方神起の「Share The World」が、「-RED OCEAN Ver.-」として15日に配信開始されることが発表された。【画像】ゴーイング・メリー号とサウザンド・サニー号！東方神起「Share The World -RED OCEAN Ver.-」ジャケット2009年にアニメ『ONE PIECE』のオープニングテーマ曲に起用され、同アニメ楽曲の中でも人気の「Share The World」が、東方神起の日本デビュー20周年