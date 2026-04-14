【上海共同】中国税関総署が14日発表した貿易統計によると、3月の輸出は前年同月比2.5％増の3210億ドル（約51兆円）、輸入は27.8％増の2699億ドルだった。輸出から輸入を差し引いた貿易収支は511億ドルの黒字だった。中国の貿易黒字は2025年に通年で1兆ドルを突破。政府は対外開放と輸入を拡大する方針を示している。