◇イングランド・プレミアリーグ第32節リーズ 2―1 マンチェスター・ユナイテッド（2026年4月13日マンチェスターオールド・トラフォード）イングランド・プレミアリーグの第32節が行われ、リーズの日本代表MF田中碧（27）は約4カ月ぶりにリーグ戦で先発した敵地のマンチェスター・ユナイテッド戦で歴史的な白星に貢献した。4日のFA杯準々決勝ウェストハム戦で得点したボランチは、昨年12月13日のブレントフォード戦以