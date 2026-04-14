岡本和真内野手が所属するブルージェイズは１３日（日本時間１４日）、村上宗隆内野手が所属するホワイトソックスからレニン・ソーサ内野手（２６）をトレードで獲得した。ホワイトソックスは若手有望外野手のＪ・リッチ（１８）と、もう１選手か金銭を得る。ソーサはメジャー４年目の昨季に２２本塁打とブレイク。今季は主にＤＨで起用され、１２日のロイヤルズ戦では４番を務めるなどスタメンに入った際には主軸で起用され