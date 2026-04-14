テトリスとルービックキューブ、世界中で長年親しまれてきた２つのパズルが公式コラボレーションした新しい立体パズルが発売される。株式会社メガハウス（バンダイナムコグループ／東京都千代田区）が１４日、発表した。「テトリス」に登場する「テトリミノ」（正方形を４個つなげて作られた様々な形のブロック）をモチーフにした、立体パズル 「ルービックキューブテトリス」。６種の「テトリミノ」を、ルービックキューブを