【「トムとジェリー」パッケージデザインの「プリッツ旨サラダ＜8袋＞」、「トマトプリッツ＜8袋＞」】 4月21日発売予定 価格：オープン 江崎グリコは、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、「トムとジェリー」をパッケージ