NHK Eテレの人気番組「みいつけた！」で、4代目スイちゃんを務めた増田梨沙さんの現在の姿がInstagramに投稿され、話題となっています。2019年から5年間、同番組内でスイちゃんとして活躍した増田さん。スイちゃん就任時はまだ4歳、身長は100cmにも満たない幼さでしたが、2026年4月現在の姿は……この投稿をInstagramで見る増田 梨沙(@risa__masuda)がシェアした投稿なんとこの4月から中学生に! 制服を着て桜を見つめる横顔はたし