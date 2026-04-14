日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は１４日、フィギュアスケートのペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が１３日に東京・立川市の「ＭＡＯＲＩＮＫＴＡＣＨＩＫＡＷＡＴＡＣＨＩＨＩ」で行われた木下グループの入社式にサプライズ登場したことを報じた。「りくりゅう」は五輪金メダルを獲得した伝説のフリー「グラディエーター」の終盤