男子ゴルフの今季メジャー初戦「マスターズ」で通算６アンダーの１２位だった松山英樹（３４＝ＬＥＸＵＳ）の?異変?が指摘されている。２０２１年大会以来となる２勝目を目指した松山は通常、ラウンド後のインタビューで眉間にしわを寄せ?仏頂面?でボソボソと少しネガティブな内容のコメントをすることで知られている。しかし「マスターズ」期間中のインタビューでは今田竜二が担当だったこともあり、４日間ともハキハキと笑顔