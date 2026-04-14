◆ファーム・リーグ西地区阪神―ソフトバンク（１４日・日鉄鋼板ＳＧＬ尼崎）阪神のドラフト１位・立石正広内野手＝創価大＝が、「５番・左翼」でスタメン出場する。３球団競合のスラッガーは、１月の新人合同自主トレ中に「右足の肉離れ」を発症。３月１７日の２軍オリックス戦（ＳＧＬ）で実戦復帰したが、２５日のファーム・リーグのオリックス戦（京セラドーム大阪）で左手首を負傷し、２７日に大阪市内の病院を受診した