鹿児島市の畜産会社と日置市の通信販売支援会社が、畜産製品のオンライン販売に特化した新たな会社を共同で設立しました。 新会社「LRプラスK」を設立したのは、鹿児島市の畜産会社カミチクホールディングスと、ウェブサービスの支援事業などを展開する、日置市のLRです。 カミチクグループは、牛の飼育から食肉の加工、販売までを一貫して行う6次産業化に取り組み、肉用牛生産業の売上高で県内トップです。