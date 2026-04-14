【モデルプレス＝2026/04/14】怪我のためミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」を当面の間休演することを発表していたタレントの小堺一機が、4月13日に退院したことが分かった。14日、所属事務所「浅井企画」の公式サイトにて発表された。【写真】堂本光一、奇抜メイク＆衣装で雰囲気一変◆小堺一機、退院を報告公式サイトでは、「先刻ご報告いたしました小堺一機の怪我につきまして、4月13日に退院しましたことをご報告申