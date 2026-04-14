先日、あるイベントで、「M&Aとロールアップ戦略」をテーマに、三人の経営者をパネリストに迎え、ファシリテーターとしてパネルディスカッションを行った。同じM&Aという手法であっても、その狙いや思想はここまで異なるのかと、改めて考えさせられる機会となった。 登壇いただいたのは、医療や建設業などを手がけるコングロマリット型のファミリー企業の経営者、世界各地のマイクロフ