秋田朝日放送 こ線橋の融雪装置の電源を切り忘れ電気料金が掛かり増しになったとして、大館市の職員が懲戒処分になりました。 大館市によりますと、ＪＲ花輪線の線路の上にかかる豊町片山人道こ線橋は、例年１２月から３月まで融雪装置を使用していますが、去年３月末に電源を切り忘れ、普段は電源を切っている１１月までの８カ月間、電源が入ったままの状態になっていました。 この影響で電気料金６３万２千円余りが掛