秋田朝日放送 秋田市の５０代男性がＳＮＳで知り合い親近感を抱いた相手から現金を要求され、３６３万円をだまし取られました。 警察によりますと、3月上旬秋田市の５０代男性は、ＳＮＳで知り合った女性とメッセージでやりとりする中で、親近感を抱くようになりました。相手から「夫と離婚して一緒になりたい。そのためには秘密保持契約書を交わす必要がある」などと言われました。 その後、男性は相手から送ら