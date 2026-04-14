青海省西寧野生動物園のユキヒョウ「凌小蟄（リンシャオジョー）」。（西寧＝新華社記者／斉芷玥）【新華社西寧4月14日】中国青海省西寧市で、ユキヒョウを生かした観光振興が進んでいる。市内中心部の「豹街（ヒョウ通り）」では、街角の壁画や装飾にユキヒョウのモチーフが取り入れられ、観光客を引き付けている。屋台を営む馬燕（ば・えん）さんは「通りのあちこちにユキヒョウのデザインがあり、多くの観光客が