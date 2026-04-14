2024年8月に乳がんを公表し、懸命な闘病を続けてきた梅宮アンナさんが2026年4月14日、自身のインスタグラムを更新。現在のありのままの心境を綴りました 【写真を見る】【 がんサバイバー 】梅宮アンナさん髪の毛について「がんから遠い人からこう言われた。また直ぐに生えてきますよって」「いや違うの。。イチニチだって髪の毛ないのは嫌なんだ。。」梅宮さんは「乳がんになってからの私の人生は新しい路の始まりでした