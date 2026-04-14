自民党の党大会で現役の自衛官が国歌を斉唱したことについて、自民党の萩生田幹事長代行は、事前に防衛省側が「問題ない」と回答していたことを明らかにしました。萩生田幹事長代行はきょう（14日の）会見で、自民党大会で現役の自衛官が国歌を斉唱したのは大会の演出などを担当した事業者側からの推薦だったと明らかにしました。そのうえで、党から事業者に対し現役の自衛官が党大会で歌うことに問題がないか確認したところ、防衛