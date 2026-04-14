京都府南丹市で行方不明となっていた11歳の男子児童に関して、13日山林で子供とみられる遺体が見つかった。警察は規制線を設けて現場を確認し14日、司法解剖を行って身元の確認と死因の特定を進める方針。発見を受け、地元小学校は臨時休校となった。13日夜に子供とみられる遺体を発見酒井麻衣記者：遺体発見現場の近くでは規制線が張られています。午前8時半ごろには鑑識とみられる警察官が奥の茂みに歩いて行く様子がみられまし