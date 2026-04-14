技巧派のお笑いコンビが、ドラマにも出演する人気芸人のモノマネを元にしたネタを披露。歌舞伎俳優・市川團十郎を笑わせるチャレンジには失敗したものの、「似てました」との評価を得る場面があった。【映像】「似てる」市川團十郎が褒めたネタ4月12日、制限時間1分間で笑わせることができれば賞金獲得の『市川團十郎を笑わせたら1000万円』企画が『30時間限界突破フェス』内で生放送され、24組の芸人が“絶対に笑わない男”の