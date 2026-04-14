歌手の華原朋美さんが自身のインスタグラムを更新し、親子でユニバーサルスタジオジャパンを堪能してきたことを報告しました。【写真を見る】【 華原朋美 】 「子供がずっとずっと行きたかったUSJ」「わくわくしながら行ってきました♥」「叶えてあげられて良かったです」華原さんは「子供がずっとずっと行きたかったUSJ」「わくわくしながら行ってきました」とたくさんの写真とともに来園報告 つづけて「約束していたか