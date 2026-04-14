◇MLB ドジャース - メッツ(日本時間14日、 ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手がメッツ戦に「1番・DH」でスタメン出場。試合中、メッツのフランシスコ・リンドア選手と塁上で談笑する様子が見られました。大谷選手は初回、右肩に死球を受け出塁すると、続く選手が四球で2塁へ進塁。すると、遊撃手のリンドア選手が大谷選手に近づき、笑顔で交流。ハグをして互いに白い歯をのぞかせると、リンドア選手が直前の死球が当