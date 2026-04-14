スペインの裁判所の裁判官は13日、サンチェス首相の妻、ゴメス氏について、公金の横領や汚職など4つの罪で裁判にかけるよう求める決定を下しました。地元メディアによりますと、マドリードの予審裁判所の裁判官は、ゴメス氏が夫であるサンチェス首相との関係を背景に、大学の講座や民間企業との関係を通じて、不当な利益を得た疑いがあると指摘しています。また、サンチェス首相の就任以降、講座に有利となる公的な決定が行われて