戦前戦後のスターたちの人生をダンスと歌で描く音楽劇「TARKIE」が8月22日に東京・有楽町よみうりホールで幕を開ける。日本のレビュー草創期に松竹少女歌劇団のスターとして活躍した“タアキイ”こと水の江瀧子を凰稀かなめ、戦後の日本を「リンゴの唄」で明るく照らした並木路子をさくらまやが演じる。凰稀は元宝塚歌劇団宙組トップスター。15年に退団し、16年に「1789〜バスティーユの恋人たち〜」（帝国劇場）で女優デビュー