東京株式市場で日経平均株価は大きく値を上げ、14日午前の終値は前の日の終値に比べ1346円25銭高い5万7849円2銭でした。イラン攻撃開始直後の3月2日以来、およそ1か月半ぶりの高値水準です。アメリカとイランの協議が継続するとの期待から前の日のニューヨーク市場では原油価格が1バレル＝100ドルを下回り、ダウ平均株価は上昇しました。こうした流れを受け、東京市場でも幅広い銘柄が買われています。