今回は、息子の誕生日に夫を家から追い出した理由についてのエピソードを紹介します。「なんで休みの日に出かけなきゃいけないんだよ」と言われたけど…「息子の6歳の誕生日に、息子の友達とその家族を呼び、誕生日パーティーをすることにしました。そして誕生日パーティー当日の朝、夫を家から追い出すことにしたんです。なぜ追い出したかというと、夫は家にあるものを何でも食べてしまうので、誕生日パーティーに用意した食べ物