歌手クリス・ハートの元妻でシンガー・ソングライター、会社員の福永瞳さんが14日までにインスタグラムを更新。共同親権をめぐる投稿を一部補足した。福永は12日に「共同親権が4月1日からスタート。3年前にもしも…と、どうしたって考えてしまう。そうしたら、私と子ども達の人生は、違ったものになっていただろう」と書き出した。「泥を這うようにして、なんとかここまで来た。たくさんの人に支えられながら。子どもたちの笑顔