【第6話】 4月14日 公開 第6話を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は4月14日、高橋ヒロシ氏によるマンガ「ダストランド」第6話をチャンピオンクロスにて無料公開した。 第6話では、中二の古市センパイを窓の外に投げ飛ばしたことで、悪い意味で有名人になった三蔵。そんな三蔵の周辺ではピンキーやトトたちも動き出していた。 なお、チャンピオンクロスでは最新話となる第7話も