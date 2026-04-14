伊澤タオルが強含んだ。同社は１４日午前１０時１０分、米アマゾンで展開中の自社ブランド「ＴｏｗｅｌＬａｂｏｒａｔｏｒｙ」より、新たに２モデルを発売したと発表。これに反応した買いが入ったようだ。独自技術で毛羽落ちを極限まで抑制し、手入れのしやすさと速乾性を併せ持つ「ＳｕｐｅｒＬｏｗｌｉｎｔＳｅｒｉｅｓ（スーパー・ロー・リント・シリーズ）」と、柔らかさを追求した「Ｓｕｐ