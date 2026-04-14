ROIROMが、結成1周年を迎える5月7日にメジャーデビュー。デビューシングル「CLASSIC WAVE」を5月7日に配信リリースし、同曲を冠したミニアルバムを6月10日にリリースする。 （関連：Rol3ert、OddRe:、ROIROM、さらさ、CIRRA……リアルサウンド編集部が選ぶ、2026年のネクストブレイクアーティスト） 本楽曲は、1980年代を彷彿とさせるディスコサウンドに、懐かしさを感じさせるメロディ