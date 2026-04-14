UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準々決勝第2戦が14日に行われ、アンフィールドではリバプールと昨季王者パリSGが対戦する。両陣営のコメントをUEFA公式サイトが伝えた。8日に開催された第1戦では、ホームのパリSGが2-0で勝利。リバプールは3点差以上の勝利が必要となる。両チームは昨季の決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)でも対決した。リバプールは敵地での第1戦を1-0で終えたが、ホームに戻った第2戦で0-1。PK戦の末に