ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』Season2（Huluにて独占配信中）の公式Xが、SixTONESのジェシーが空気イスのポーズを見せるオフショットを公開した。 【写真】ジェシー『パンチドランク・ウーマン』片脚空気イス披露のオフショットなど①② ■これもトレーニング！？サラリと空気イスを披露 本作で受刑者・日下玲治役を演じているジェ