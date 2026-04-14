なにわ男子が自身の公式TikTokで、嵐「A･RA･SHI」ダンスを披露した。 ■“先輩曲メドレー”を続々と披露 なにわ男子はV字のフォーメーションを組み、サビでコブシを上下する振りや、軽やかなステップなど、先輩をリスペクトするようにていねいなダンスを披露していく。 【動画】なにわ男子による嵐「A･RA･SHI」ダンスなど“先輩曲メドレー”①② 途中からは2列にフォーメー